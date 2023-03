Campagne #binnenstebuiten helpt jongeren praten over gevoelens

In Steenhuffel heeft Warme William de nieuwe campagne #binnenstebuiten voorgesteld. Warme William is een initiatief dat zich inzet voor het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. Een resem bekende Vlamingen schaart zich achter het project.

Praten over je gevoelens is niet altijd gemakkelijk. Daarom lanceert Warme William de nieuwe campagne #binnenstebuiten. Coaches zoals prinses Delphine, zanger Metejoor en choreograaf Joffrey Anane stelden daarvoor elk een masterclass samen. “We richten ons op mensen die het moeilijk hebben om hun gevoelens te uiten. We hopen ervoor te kunnen zorgen dat ze die gevoelens gaan uiten via kunst.” “Kunst kan je helpen om dingen die je moeilijk gezegd krijgt, uit je systeem te krijgen”, vult prinses Delphine aan.

Seksuologe Lotte Vanwezenmael is ambassadeur van het project. Een Warme William zijn, en dus een luisterend oor bieden, vindt ze belangrijk. Bij grote én kleine gevoelens. “Ook kleine gevoelens stapelen zich beter niet op. Het is dus belangrijk om ze te uiten. Zo voorkom je dat het erger wordt”, meent Lotte.