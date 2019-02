Campus Wemmel scoort uitstekend op AEHT Cornet Trophy

De jaarlijkse AEHT Cornet Trophy, georganiseerd door de Belgische afdeling van de Association Européenne des Ecoles d’Hotellerie et de Tourisme (AEHT) in samenwerking met brouwerijen Palm, De Hoorn en Rodenbach focuste op het thema ‘duurzaamheid op je bord’. AEHT België telt vandaag 17 aangesloten scholen. Zestien leerlingen uit de derde graad namen op 21 en 22 februari deel aan deze wedstrijd werd gehouden op de Campus Boomgaard van Talentenschool Turnhout. Zowel in de categorie keuken-als zaalteam deed Go! TA Campus Wemmel het uitstekend.