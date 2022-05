Cannabiskwekers krijgen tot vijf jaar cel

Een Albanees die betrokken was bij het ronselen van mensen voor de uitbating van verschillende cannabisplantages in onder meer Zaventem en Wemmel, is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 1 jaar met uitstel. Daarnaast sprak de rechter ook een verbeurdverklaringen uit van meer dan 520.000 euro tegen de bende waarvan hij het kopstuk was.

In juni 2019 ontdekte de politie in Zaventem een cannabisplantage van bijna driehonderd planten. Bij de inval werden een man een een vrouw opgepakt, die tijdens hun ondervraging verklaarden dat ze waren geronseld door een Albanese man uit Brussel om de cannabisplantage uit te baten. Na een tijdje werd de verdachte geïdentificeerd. Niet veel later stootte de politie in Wemmel op een tweede cannabisplantage, waarbij dezelfde verdachte in beeld kwam.

Het verdere onderzoekt stelde de speurders in staat om een hele bende in kaart te brengen. Daarenboven kon de politie nog drie cannabisplantages oprollen in het Brusselse. De zaak kwam uiteindelijk voor de correctionele rechtbank, waar tien beklaagden terechtstonden. Het kopstuk van de bende, de Albanese man die gelinkt kon worden aan alle plantages, werd daar veroordeeld tot 6 jaar cel. Negen andere kregen straffen opgelegd van 6 maanden tot 5 jaar cel.

De hoofdverdachte tekende beroep aan, samen met twee andere beklaagden. In beroep krijgen de verdachten een lagere straf, respectievelijk 5 jaar en tweemaal 4 jaar cel, waarvan telkens 1 jaar met uitstel. Het geld dat ze volgens het hof van beroep verdienden met de drugshandel, werd verbeurdverklaard. In totaal moet het drietal meer dan 520.000 euro ophoesten.