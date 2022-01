Carnaval Halle: “Te vroeg om de knoop definitief door te hakken”

“De voorbije twee jaar was de teleurstelling groot bij de Halse carnavalisten wanneer twee keer op rij beslist werd het evenement af te gelasten. Maar gezien de coronaomstandigheden was dit de meest verantwoorde en enige juiste beslissing. Ook dit jaar wordt de situatie onder de loep genomen”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). Met de coronabarometer op rood is het volgens de stad en organisator Halattraction nog te vroeg om een beslissing te nemen over Carnaval Halle. “De coronabarometer staat dan wel op rood, de epidemiologische situatie verandert snel”, aldus voorzitter van Halattraction Jos Appelmans. “Het is dus nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen. Daarom treffen alle partijen momenteel de nodige voorbereidingen alsof het evenement eind maart doorgaat. Weliswaar onder voorbehoud. Want of Carnaval effectief zal plaatsvinden, hangt af van hoe de epidemiologische situatie in ons land verder evolueert.”