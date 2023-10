CAT-site wordt nieuwe stadswijk in Vilvoorde: "2.500 woningen, evenementenhal, ziekenhuis, scholen, kantoren en park"

Zowel in Kapelle-op-den-Bos als in Meise trekt de oppositie van leer tegen de hoge opbrengsten van de boetes van de trajectcontroles. “De opbrengst voor de firma zelf is disproportioneel”, zegt Mathias Diricx. “Het is niets minder dan een melkkoe”, beaamt Roel Anciaux. De burgemeesters van...