470 Vilvoordse kinderen leggen fietsexamen af: “Tonen dat ze veilig naar school kunnen fietsen”

Met het fietsexamen wil de stad Vilvoorde de leerlingen voorbereiden als ze straks met de fiets naar de middelbare school gaan. “We willen de kinderen zelf tonen waarom hun ouders – vaak terecht – bezorgd zijn van en naar school”, zegt burgemeester Jo De Ro. “De fietsinfrastructuur in onze stad is er de laatste jaren op vooruit gegaan. Er zijn brede fietspaden bijgekomen en zo kunnen kinderen tonen aan hun ouders tonen dat ze veilig naar school kunnen fietsen.”

De stad Vilvoorde richt het examen bewust voor alle scholen in. “Als alle scholen het apart doen, zijn onze politiediensten en gemeenschapswachten daar een heel jaar mee bezig. Daarom centraliseren we het allemaal op een week. Door de krachten te bundelen, kunnen we ook een vrachtwagen laten komen om de dodehoek uit te leggen aan jongeren”, aldus De Ro.