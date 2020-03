CC De Factorij blijft tot eind juni dicht

Dat betekent dat de gemeente de jaarlijkse jaarmarkt begin juni schrapt. "In De Factorij zijn er tot aan het begin van het nieuwe seizoen geen voorstellingen meer", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) in Het Laatste Nieuws. "Ook alle gebouwen van de gemeente blijven dicht. Wie een feest of evenementen gepland had in één van onze gebouwen, zal dat jammer genoeg moeten afblazen."

Ook alle sportinfrastructuur blijft tot aan de zomervakantie dicht. Dat terwijl de coronamaatregelen van de federale overheid voorlopig tot 19 april gelden, maar vermoedelijk nadien verlengd worden tot en met 3 mei. Zaventem is wel bereid om eventueel de beslissing die het nam terug te draaien. De gemeente werkt tot slot ook enkele steunmaatregelen uit voor handelaars en verenigingen.