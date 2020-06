CC Strombeek haalt opgelucht adem

De cultuursector kan opgelucht adem halen. Vanaf 8 juni mogen alle culturele activiteiten zonder publiek heropstarten. Dat gaat dan vooral over repetities. Vanaf 1 juli kan ook het publiek opnieuw voorstellingen bijwonen met maximum 200 toeschouwers. Wij trokken naar cc Strombeek waar ze zich volop voorbereiden op de heropening.

In maart moesten alle culturele centra in ons land de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vanaf 8 juni zijn culturele activiteiten zonder publiek opnieuw toegestaan. Dat kunnen bijvoorbeeld repetities zijn. Culturele activeiten met publiek zijn vanaf 1 juli weer toegestaan, met een maximum van 200 personen.

“Wij zijn in nauw overleg met artiesten en kunstenaars. Ze hebben de voorbije weken nagedacht hoe ze corona-proof iets konden brengen. We krijgen momenteel al ontzettend veel voorstellen binnen en ik heb zeker het gevoel dat wij daar goeie keuzes in kunnen maken”, zegt directeur Wim Meert.

Aan creativiteit en activiteiten geen gebrek dus. “Wij hadden al een traditie met een terras, een openluchtplek hier aan de hoofdingang waar kleinschalige activiteiten werden aangeboden. Normaal ligt dat stil tussen midden juli en midden augustus, maar dat trekken we nu door”, aldus Meert. “We gaan zoveel mogelijk in open lucht werken. De schouwburg is sowieso nog niet mogelijk omdat hier ook een renovatie gepland staat deze zomer.”

Voor de rest gaat CC Strombeek ook de werking aanpassen aan het coronavirus. “De maximumcapaciteit om zaken bij te wonen zal berekend worden op beschikbare oppervlakte en afstand die moet bewaard blijven. Verder is er een circulatieplan en zullen we met reservaties werken, ook al zijn de activiteiten gratis”, besluit Meert.