CC Strombeek reconstrueert unieke video-installatie

Cultuurcentrum Strombeek zet dit jaar een aantal bijzondere vrouwelijke artiesten in de kijker. De eerste in dat rijtje is Jacqueline Mesmaeker. Haar unieke video-installatie is nog tot 22 maart te bewonderen in Strombeek.

“In 2020 geeft Museumcultuur Strombeek/Gent het podium een jaar lang aan straffe vrouwelijke kunstenaars in wiens werk een bijzondere radicaliteit huist”, vertelt Wim Meert, directeur van cc Strombeek. De aftrap werd gisteravond in Strombeek gegeven met een expo van Jacqueline Mesmaeker, een Brusselse kunstenares, bekend om haar installaties, films en sculpturen.“In de tentoonstelling wordt de video-installatie Les Oiseaux voor het eerst in meer dan 35 jaar in zijn originele proporties getoond", zegt co-curator. Lieze Eneman. Het bijzondere werk maakte Jacqueline Mesmaeker eind jaren ’70 en was tot nog toe maar een paar keer te zien. Samen met de kunstenares zelf kon Museumcultuur Strombeek/Gent het werk reconstrueren. Gisteren opende in het Strombeekse cultuurhuis ook een nieuwe tentoonstelling met werk van Belgische avant-gardisten. Die kan je net als het werk van Jacqueline Mesmaeker nog tot 22 maart bewonderen in cc Strombeek.