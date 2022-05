Celstraffen voor cannabistelers in beruchte villa in Roosdaal

Twee Albanezen zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage in Roosdaal. Ze krijgen respectievelijk 15 en 30 cel. De plantage bevond zich in dezelfde villa waar in 2019 de federale politie binnenviel in een grootschalig onderzoek naar internationale autozwendel.

Begin november ontmantelde de politiezone TARL en de Civiele Bescherming een drugsplantage in een villa in Roosdaal. Eén man werd ter plaatse aangetroffen. De man verklaarde aan de speurders dat hij voor 1.000 euro per maand moesten werken in de plantage. Een landgenoot met wie hij telefonisch contact had, werd iets later opgepakt. Zij werden beiden veroordeeld voor hun aandeel in de plantage. De eigenaar van de plantage vond het gerecht niet.

Twee jaar geleden vond er een grote politieoperatie plaats in dezelfde villa. Het ging toen om een onderzoek naar autozwendel in het Romamilieu. In Roosdaal werden toen tal van luxeauto’s in beslag genomen. In het dossier vervolgt het federaal parket in totaal 81 mensen. Tientallen onder hen werden voor de correctionele rechtbank veroordeeld, waarbij de kopstukken tot 7 jaar cel kregen. Het federaal parket ging echter in beroep en vordert nu tot 10 jaar cel.