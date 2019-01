Chauffeurs hebben te zware voet in Halse schoolomgevingen

Beweging.net trok eind vorig jaar verschillende schoolomgevingen in Halle. Ze deden dat naar aanleiding van de campagne ‘No Need For Speed’. Aan de kleuterschool van Don Bosco langs de Lenniksesteenweg in Breedhout reden 146 van de 199 wagens te snel, zowat 70% van de auto’s. De hoogste gemeten snelheid in de zone 30 was er 63 kilometer per uur.

Op de vijf andere meetplaatsen in Halle hield één derde tot de helft van de chauffeurs zich aan de snelheid. Beweging.net vindt dat er dringend werk moet gemaakt worden van snelheidscontroles. Daarnaast pleit de organisatie ook voor extra verkeersborden en andere maatregelen.