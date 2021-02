Chiro Iris in Dilbeek: "Blij met nieuwe maatregelen, al wordt het opnieuw aanpassen"

In Merchtem en Londerzeel zijn buitenschoolse activiteiten tijdelijk verboden. In de andere gemeenten van de regio gaan die wel nog door. Al zijn de regels sinds vandaag wel veranderd. Wij trokken dit weekend naar Chiro Iris in Dilbeek.

Buitenschoolse activiteiten waren tot nog toe verboden voor kinderen en jongeren boven de 12 jaar, maar vanaf vandaag is dat niet langer het geval. De jongeren moeten het de komende weken houden bij één hobby. Ze moeten bovendien opgedeeld worden in groepjes van maximaal tien. Dat is weer wat aanpassen, maar wel haalbaar voor Chiro Iris. Daar zijn ze blij met de maatregelen. “Het is eerst en vooral positief dat kinderen vanaf 12 jaar opnieuw hun hobby mogen uitoefenen”, zegt hoofdleidster Marie Devos. “We hebben al een keer geprobeerd om de groepen in groepjes van tien op te delen. We proberen zoveel mogelijk buiten te spelen.”

