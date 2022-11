Chiro Windekind houdt er na 77 jaar mee op: "Te weinig leden"

Sinds 1945 zijn spelletjesnamiddagen een vaste waarde bij Chiro Windekind, maar daar komt nu verandering in. Omdat er te veel jeugdbewegingen actief zijn in de regio, is het ledenaantal van Windekind flink teruggeschroefd en is het nu definitief gedaan. “Sinds ik in de groep zit, zijn we al met weinig,” zegt hoofdleider Donovan Heylens. “Maar de laatste jaren is het echt extreem geworden, we zijn zelfs op kamp geweest met maar 7 ketten. Dat is eigenlijk voor niemand leuk.”

Voor de laatste spelnamiddag zakten ook oud-leden en -leiders af naar het basketbalveld van Windekind. Het werd een emotioneel afscheid. Later dit jaar houdt Windekind een opendeurmoment om spelmateriaal te verkopen aan andere jongerenorganisaties.