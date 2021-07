Clément is met 102 lentes oudste duivenmelker van het land

In Asse is de oudste nog actieve duivenliefhebber van ons land 102 jaar geworden. Clément Vanhautte neemt nog regelmatig met zijn duiven deel aan wedstrijdvluchten. Zaterdag ging RINGtv naar zijn verjaardagsfeestje in Mazenzele bij Opwijk.

Clément is al jaren lid van de duivenvereniging ‘Doe Wel & Zie Niet Om’. De club vierde zijn verjaardag met een verjaardagsvlucht uit Quievrain. Een erg geëmotioneerde Clement Van Haute genoot zichtbaar van het moment. “Wie zou nu gedacht hebben dat ik 102 jaar zou worden”, vertelt Clément. “Mijn ouders zijn allebei in de negentig geworden, maar toch. Wat het geheim is om zo oud te worden? Moest ik dat weten, alle de dagen de trap oplopen deugt alleszins niet.”

De trap oplopen, dat is wat Clément een paar keer per dag wel doet om naar zijn duivenkot in Asse te gaan. Sinds zijn plechtige communie speelt Clément met de duiven. De man werd ook gehuldigd door de Koninklijke Belgische Duivenbond. “We hopen dat hij nog jaren onder ons mag zijn”, zegt vicevoorzitter Albert Wees. “We willen hem danken voor alles wat hij voor de duivensport heeft gedaan, maar ik wel hem ook persoonlijk bedanken. Als buur heb ik hem van in mijn jeugdjaren zien groeien als vriend en als duivenliefhebber.”