Coalitiepartners schieten voorstel van verbod op nachtvluchten af: “Groene waanzin”

Het plan om nachtvluchten te verbieden op de luchthaven van Zaventem leidt ook tot politieke ongerustheid. “Dit staat nergens in het regeerakkoord”, zegt volksvertegenwoordiger Tim Vandenput (Open VLD) uit Hoeilaart. “Het verdwijnen van duizenden jobs, het wegpesten van tientallen bedrijven en het kelderen van een volledige sector. Dit is compleet groene waanzin.” De liberale partij laat weten dat het om een persoonlijk standpunt gaat en niet om een regeringsstandpunt.

“Nachtvluchten verbieden is doodsteek voor de luchthaven, een catastrofe voor Vlaams-Brabant en ramp voor het hele land”, klinkt bij Vandenputs partijgenoot Maurits Vande Reynde. Ook harde woorden bij cd&v-voorzitter Sammy Mahdi uit Vilvoorde. “Dit zou het einde zijn van Zaventem als de grootste logistieke hub in Europa op vlak van medische en farmaceutische producten. 25.000 jobs in de regio zijn voor de groenen blijkbaar niet belangrijk”, zegt Mahdi. “Dit is een no passaran voor ons. Het is groene waanzin en degrowth in de praktijk.”

Dezelfde woorden bij Kamerlid Theo Francken (N-VA). “De luchthaven van Zaventem is de tweede economische motor van het land. We laten die niet kapot maken door groene fundamentalisten”, is Francken scherp. “Tijdens de coronaperiode waren de nachtvluchten letterlijk van levensbelang om vaccins en ander medisch materiaal over de hele wereld te krijgen. En nu wil de regering die uit corona geboren werd, net die nachtvluchten verbieden.”

Ook Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) is verbaasd over de plannen. “Je kan de luchthaven ook helemaal sluiten, dan verdwijnt er nog meer overlast, maar helaas ook een economische groeimotor van Vlaanderen én Brussel. Zijn er volgens meneer Gilkinet nog niet genoeg werklozen in Brussel?”, zegt Weyts.

Brussels minister van Milieu Alain Maron (Ecolo) schaart zich wel achter de plannen van zijn partijgenoot. “Het is een essentiële maatregel voor de gezondheid van de omwonenden, iets waar de Brusselse regio al lang naar vraagt. Gilkinet kan op mijn totale steun rekenen”, aldus Maron.