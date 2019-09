Cocktail shopt bij jobstudent Emilie

Lang niet alle jongeren zitten al weer op de schoolbanken. De hogeschool- en universiteitsstudenten beginnen pas eind september. En dus volgt Cocktail ook deze woensdag een student die in de vakantie een centje bijverdient.

We trekken naar de Intro Fashion Store in Asse. Daar werkt Emilie Strobbe uit Affligem als jobstudent. "Ik kwam hier al geregeld shoppen met mijn mama en ik zag dat ze studenten nodig hadden. Ik wist meteen dat het mijn ding was”, zegt Emilie. “Het grote voordeel van hier l te werken is dat ik er als eerste bij ben om nieuwe collectie te bewonderen.”

Emilie werkt hier al drie jaar. Ze mag intussen dan ook al meer doen dan kledij opvouwen. Haar takenpakket is onder meer ook stijladvies geven en de kassa doen. “Met een passie voor mode gaat mijn vakantiegeld vooral naar kledij. Al spaar ik ook om regelmatig een citytrip te doen”, aldus Emilie.

Na haar studies Voeding en Dieetkunde wil Emilie zelfstandige diëtiste worden. Al behoort een job in een kledingwinkel ook nog tot de mogelijkheden. “Als bijverdienste zie ik dat absoluut zitten. Het is hier een superleuk team waar ik in zit en de dag vliegt zo voorbij”, besluit Emilie.