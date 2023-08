Colruyt schoolt leerkrachten techniek bij: “Veranderde leerdoelen vragen meer kennis”

Door de veranderende leerdoelen moeten leerkrachten nu technieken onderwijzen die ze zelf niet altijd onder de knie hebben. In het technisch atelier van Colruyt in Halle kunnen ze die technieken aanleren onder begeleiding van coaches. “Een leerkracht die mechanica gaf, zal nu bijvoorbeeld ook wat meer leerstof moeten geven over elektrische systemen. Die bijscholing kunnen ze hier volgen”, klinkt het bij Colruyt.

Bij Colruyt Technics werken zo'n 1.600 mensen. Daar zit dus heel wat technische expertise die ze graag willen delen met leerkrachten. De techniek evolueert en dus moeten ook leerkrachten bijblijven. Maar ook het leerkrachtentekort maakt dat leerkrachten er vakken moeten bijnemen. Vandaar het initiatief van Colruyt om de leerkrachten bij te scholen en te laten oefenen onder begeleiding van hun technische medewerkers.

“De module is niet klassikaal, het is een mix van theorie en praktijk, maar iedereen kan dit op zelfstandige basis volgen. Iedere leerkracht krijgt een computer en op basis van welke module het is, wordt dat direct gekoppeld aan de praktijk”, zegt Frank Pierret, coördinator van het ‘Brug naar scholen’-programma van Colruyt. “Je kan dus op eigen tempo leren. Van de coaches van Colruyt kan je advies en tips krijgen uit de praktijk.”

De coaches zijn geen leerkrachten, maar technici van Colruyt. Davy Vermassen, leerkracht elektromechanica in Don Bosco in Halle, is één van de leerkrachten die zich komt bijscholen. “Het is fantastisch dat een bedrijf die mogelijkheid biedt”, zegt Davy. “Met de nieuwe leerplannen is het niet altijd evident om up-to-date te blijven. De bijscholing is dan ook een surplus, want ik ben beter voorbereid op de leerstof die ik moet geven aan de leerlingen.”