Concert via livestream bij Halse rusthuisbewoners

Voor de dertigste verjaardag van cultureel centrum ’t Vondel in Halle onderzoeken de beheerders, samen met de vzw Cultuurconnect, een aantal vormen van cultuurbeleving voor de toekomst. Concreet: de live streaming van voorstellingen voor een publiek dat minder mobiel is, met name de rusthuisbewoners.

Twee woon-en zorgcentra in Halle, Het Zonnig Huis en Wzc Sint-Augustinus, werden geselecteerd als proefkonijnen. Vanmiddag werd voor de bewoners van beide rusthuizen, gratis bovendien, vanuit een cultuurcentrum in Hamme een live optreden gestreamd van de retroband Along Comes Mary, boordevol traditionals en oude swingklassiekers met thema Expo’58.

Beide rusthuizen zorgen in samenwerking met ’t Vondel ook voor een enscenering van een volledig theaterbezoek, compleet met ticketbalie, rode loper en een drankje en hapje. RINGtv volgde het gestreamde concert mee van tussen de bevoorrechte toeschouwers.