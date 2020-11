De tarieven voor concessies op begraafplaatsen in Machelen en Vilvoorde zijn niet min. Dat blijkt uit onderzoek van Machels gemeenteraadslid Danny Gooris in alle Vlaams-Brabantse gemeenten. De gemeenten in de Noordrand zijn in sommige gevallen drie keer zo duur dan het provinciale gemiddelde.

Concessies in Machelen en Vilvoorde bij duurste in Vlaams-Brabant

Gooris trok op onderzoek naar aanleiding van een aantal vragen van inwoners. Hij belde alle 65 Vlaams-Brabantse gemeenten persoonlijk af en kwam tot de vaststelling de tarieven voor concessies in Machelen en Vilvoorde wel erg duur zijn. “De prijs voor de bouw en een concessie van 30 jaar voor een grafkelder van twee personen bedraagt 3.000 euro in Machelen en 3.400 euro in Vilvoorde”, zegt Gooris. “Een eind boven het Vlaams-Brabants gemiddelde van 1.760 euro. Beide staan dan ook in de top 3. Sint-Genesius-Rode spant de kroon met 4.200 euro."

Ook bij de aankoop en vernieuwing van een urnekelder staan Vilvoorde en Machelen in de top vijf van duurste gemeenten in onze provincie. “Machelen is zelfs koploper met 3.000 euro terwijl de gemiddelde prijs maar 928 euro bedraagt. Vilvoorde volgt als tweede duurste met 2.400 euro. Dezelfde lijn kan je doortrekken wat de aankoop en verlenging van een columbarium betreft. Ook daar zitten Machelen en Vilvoorde bij de koplopers.”

In de meeste gemeenten zijn er ook mogelijkheden om een naamplaatje aan een gedenkzuil te hangen. In Machelen kost dat 250 euro. Om u een idee te geven, in acht Vlaams-Brabantse gemeenten wordt dat gratis aangeboden. Gooris vroeg Machelen om de prijzen te herbekijken, maar dan had de gemeente volgens hem geen oren naar. Ook Vilvoorde grijpt voorlopig niet in.

“Die tarieven zijn nooit afzonderlijk aangepast en zijn dus al jaren op dit niveau”, zegt schepen van Burgerzaken Katrien Vaes (Open VLD). “Dit is historisch gegroeid. Het is ook moeilijk te vergelijken want elke gemeente heeft zijn eigen systeem en duur van concessies. Sowieso is het de eerste 10 jaar altijd gratis en dan moet er een keuze gemaakt worden. Grafkelders voor twee personen voor 30 jaar zijn inderdaad heel duur maar weinig mensen maken daar vandaag de dag nog gebruik van. Als we dit vijf keer tegenkomen op een jaar zal het veel zijn.”