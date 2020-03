Coronamaatregelen verlengd tot en met 19 april

De Nationale Veiligheidsraad verlengt de maatregelen zodat de ziekenhuizen de toestroom van zieke patiënten zouden kunnen blijven opvangen. Winkels blijven dus gesloten en niet-essentiële verplaatsingen verboden. Als tegen het einde van de paasvakantie geen duidelijke daling is van het aantal ziekenhuisopnames, worden de maatregelen nog eens met twee weken verlengd, namelijk tot en met 3 mei.

"De situatie wordt voortdurend geëvalueerd. Wetenschappelijke experts zeggen dat de verspreiding van het virus afgeremd wordt. Dat is dus goed nieuws", zegt Eerste Minister Sophie Wilmès (MR) tijdens een persconferentie. "Maar het is nog veel te vroeg om de maatregelen af te bouwen. De situatie is nog niet onder controle."

De maatregelen worden niet verstrengd en er komen ook geen nieuwe maatregelen. Maar Eerste Minister Wilmès benadrukt wel om de huidige maatregelen strikt na te leven. "Wie zich niet aan de regels houdt, zal meteen beboet worden. We zitten niet meer in de fase van preventie. Spijtig genoeg hebben enkele mensen nog niet begrepen in welke situatie we zitten", aldus Wilmès. Er zal nog strenger gecontroleerd worden op de maatregelen. Wie die overtreedt, zal onmiddellijk een boete moeten betalen.