In Woonzorgcentrum Den Bogaet in Humbeek bij Grimbergen is een crisismanager van de Probis Group aangesteld. Dat gebeurde onder in overleg met de uitbater en onder druk van verschillende instanties zoals de gouverneur en het gemeentebestuur, zegt burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh (Open VLD).

Crisismanager stelt orde op zaken in wzc Den Bogaet in Humbeek

In Den Bogaet overleden al elf van de 120 bewoners aan het coronavirus. “Na het weekend kregen we van een huisarts het signaal dat er zaken fout liepen in Den Bogaet en dus hebben we ingegrepen,” aldus burgemeester Selleslagh. Onder impuls van een crisismanager is nu al werk gemaakt van een betere scheiding van besmette en niet-besmette bewoners. Ook is er een centraal aanspreekpunt ingericht voor ongeruste familieleden. De gemeente Grimbergen stelt daar vier maatschappelijk werkers voor ter beschikking.

AZ Jan Portaels

Verschillende instanties zoals het Rode Kruis en het Belgisch Leger (voor de verplaatsing van bedden en ander materiaal) komen momenteel in het woonzorgcentrum een handje toesteken. Bovendien nam het AZ Jan Portaels in Vilvoorde de voorbije dagen al twintig bewoners van Den Bogaet op in het ziekenhuis. "We sturen ook twee medewerkers naar het woonzorgcentrum om het personeel beter op te leiden hoe om te gaan met deze problemen en we bezorgen hen ook beschermingsmiddelen," aldus Helena Polfliet, woordvoerster van het AZ Jan Portaels.