Crisisvrijwilligers helpen in woonzorgcentra: "Wat ze doen, is van onschatbare waarde"

Door de coronacrisis is de berg werk in ziekenhuizen en zorginstellingen er niet kleiner op geworden. Door uitval bij het personeel wordt het ook steeds moeilijker om alles nog rond te krijgen. Zorginstellingen kunnen daarom via het Rode Kruis een beroep doen op zogenaamde crisisvrijwilligers, die enkele logisitieke taken op zich nemen.

Een van de crisisvrijwilligers is Mark Demesmaeker uit Halle. Hij werkt als vrijwilliger in Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen. Het Rode Kruis doet daar een beroep op hem, om de druk op de schouders van het zorgpersoneel te verlichten. “Ik heb zelf een moeder die in een ander woonzorgcentrum verblijft, en ik zie wat daar gebeurt”, zegt Demesmaeker. “Mensen vallen uit omwille van ziekte, er is tekort aan personeel, … Een aantal taken kunnen vrijwilligers ook doen. Poetsen doe ik thuis ook, dus daar kan ik hier mee helpen.” “Onze vrijwilligers zijn van de eerste tot de laatste allemaal mensen met een warm hart”, zegt Silvia Gribbe, directeur van het WZC Vander Stokken. “De manier waarop ze hier met onze bewoners omgaan is ook hartverwarmend. Zo kunnen onze zorgkundigen zich focussen op de zorg en de verpleegkundigen op hun taken. De vrijwilligers nemen alle logistieke taken uit handen. Dat is in deze tijden van onschatbare waarde.”

Wil je trouwens zelf ook aan vrijwilligerswerk doen om de zorginstellingen te ontlasten, dan kan je ons dat laten weten via nieuws@ringtv.be. Vermeld zeker wat je zou willen doen en waar, dan bezorgen wij jouw bericht aan de juiste instelling.