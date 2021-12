Cross van Diegem afgelast: "Dit is een drama"

De avondcross in Diegem wordt geannuleerd. Die zou normaal volgende week woensdag plaatsvinden, maar het Overlegcomité besliste gisteren dat sportwedstrijden zonder publiek moeten doorgaan. Het specifieke karakter van de cross - een stratenomloop doorheen de dorpskern - laat niet toe om publiek te verbieden. “Alles is besteld, alles staat klaar. Dit is een drama", zegt een ontgoochelde organisator Francis Bosschaerts.

Vorig jaar bleef het door corona voor het eerst in 46 jaar stil in Diegem tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dit jaar leek het spektakel in de Superprestige van het veldrijden wel te kunnen doorgaan. Maar het Overlegcomité besliste gisteren dat sportwedstrijden een maand lang achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Onhaalbaar voor de organisatie van de avondcross, die de wedstrijd voor het tweede jaar op rij moet annuleren.

“Dit is heel erg”, zucht Francis Bosschaerts, voorzitter van de organiserende wielerclub Sint-Anna-Vooruit-Diegem. “Alles staat hier klaar, alles is besteld. Dit is een drama. We zaten juist met zo’n uitgelezen deelnemersveld. Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock zouden gestart zijn. Maar er wonen 1.750 mensen op de omloop. Dat kan hier niet zonder publiek. Je kan de mensen niet verbieden om uit hun woning te komen.”

Burgemeester van Machelen Steve Claeys zag de bui gisteravond al hangen. “We hebben een uniek parcours en dat is op andere momenten een voordeel, maar in deze Covid-tijden niet. In een dorpskern kan je geen wedstrijd zonder publiek organiseren”, zei Claeys.