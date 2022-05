Cultuur Noordrand wil UiTPAS lanceren in dertien gemeenten

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuur Noordrand wil binnenkort een UiTPAS lanceren in dertien gemeenten in de Noordrand. Met zo'n pas krijgen mensen in armoede de kans om cultuur te beleven, maar er zijn ook voordelen voor anderen. Het voorstel werd vanmorgen gelanceerd op de eerste trefdag van Cultuur Noordrand.

In Vilvoorde verzamelden vanmorgen vrije tijdscoördinatoren en schepenen van de dertien partnergemeenten van Cultuur Noordrand. Ook vzw 'de Rand' ondersteunt het intergemeentelijk samenwerkingsverband. “We blikken terug op de afgelopen twee jaar, wat we al gedaan hebben tijdens de toch wel moeilijke coronaperiode. Tegelijkertijd blikken we ook vooruit en bespreken hoe we ons doelstellingen de komende jaren kunnen uitrollen”, zegt Philip Roosen, voorzitter van Cultuur Noordrand.

Onder meer PianoDays en Atelier in Beeld werden door Cultuur Noordrand georganiseerd. In de toekomst zal er nog meer gebeuren om de drempel voor cultuurparticipatie te verlagen. “We willen heel graag een UiTPAS uitrollen. Dat is een instrument om mensen in armoede de kans te geven om deel te nemen aan cultuur. Al is het niet enkel voor hen, maar voor elke cultuurliefhebber”, zegt Jo Sollie, coördinator van Cultuur Noordrand.

Iedereen kan met zo'n UiTPAS punten sparen en ruilen voor cadeaus en kortingen. Op die manier wil Cultuur Noordrand inwoners nog meer stimuleren om cultuur te beleven. In Asse bestaat de pas nu al.