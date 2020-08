Cultuurcentrum Westrand klaar voor nieuw seizoen

Voor cultuurcentra staat het nieuwe seizoen voor de deur. Maar over hoe dat er zal uit zien, bestaan nog veel vragen. Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek duikt alvast hoopvol het nieuwe seizoen in.

Donderdag staat er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad op de agenda. Eentje die met argusogen zal gevolgd worden door de event- en cultuursector. Zij vragen al een tijdje om versoepelingen omdat de sectoren bijzonder hard getroffen worden. Dat hield Cultuurcentrum Westrand niet tegen om het komende seizoen meer dan 100 voorstellingen te plannen.

“Dat is eigenlijk gigantisch veel”, zegt Wim Van Parijs, programmator van Westrand. “Het zijn er iets minder dan een normaal seizoen omdat er een aantal wegvallen. Anderzijds zijn er ook voorstellingen die twee keer op één avond zullen gespeeld worden. De artiesten hebben daarvoor hun voorstelling aangepast.”

Maar hoe organiseer je de ticketverkoop praktisch met coronamaatregelen die soms versoepelen en dan weer strenger worden? “Reserveren kan vanaf zaterdag 22 augustus, maar betalen moet pas later. We bieden de mogelijkheid aan dat het publiek reserveert zonder dat ze al moeten betalen”, zegt Annelies Desmet van Westrand. “Pas als we zeker zijn dat de voorstelling kan doorgaan, sturen we de mensen een e-mail met de vraag om hun ticket te betalen.”