Cultuurpal(l)et brengt Grimbergse kunst en ambachten samen

Dit weekend gaat in Grimbergen een gloednieuw evenement van start: Cultuurpal(l)et. De hele maand juni worden lokale kunstenaars en ambachtslieden in de kijker geplaatst via expo’s en workshops. Het cultuurcentrum, de Academie, het Museum voor Oude Technieken en het gemeentebestuur bundelen de krachten om het evenement vanaf nu om de twee jaar te organiseren.

De naam ‘Cultuurpal(l)et verwijst zowel naar een industrieel pallet als naar een schilderspalet. “Men zegt ‘een palet aan kleuren’ of ‘een palet aan smaken’, dus dat is heel breed. Net wat wij willen tonen, want er is geen enkel inhoudelijk criterium. Iedereen krijgt de kans om mee te doen,” legt Wim Meert, de directeur van CC Strombeek uit.

Voor de overzichtstentoonstelling in het CC dienden 64 lokale kunstenaars recente werken in, van schilderijen en tekeningen over video tot beeldhouwwerken en ambachten. Cultuurpal(l)et is de opvolger van de vroeger Biënnale van de Grimbergse kunstenaars en de Kunst- en Ambachtenroute. “Als bestuur hebben we beslist om beide evenementen te laten samenvloeien tot Cultuurpal(l)et, licht schepen van Cultuur Philip Roosen uit. “Nieuw dit jaar is ook dat we een plaats voorzien voor de kunst uit het verleden. Die werken zullen plaats krijgen in de schuur van de Tommenmolen.”

Behalve de twee tentoonstellingen mag je je ook aan een resem workshops verwachten. Alle info vind je op de website van CC Strombeek.