Ligo Halle-Vilvoorde, één van de dertien Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen, organiseert vandaag een Leerdorp in Asse. Het Oud Gasthuis is voor de gelegenheid omgetoverd tot een fictief oefendorp: er is een onthaalbalie, een gemeentehuis, een ziekenhuis, een postkantoor en een cafetaria. “We oefenen veel in de les, maar de cursisten moeten het geleerde ook nog kunnen en durven toepassen in het dagelijks leven”, klinkt het.

Cursisten Ligo oefenen Nederlands in Leerdorp in Asse: “Het is buiten de les dat ze de taal nodig hebben”

Het Leerdorp is een actieve oefendag voor cursisten die in de regio Asse leren bij Ligo. De cursisten brengen er hun kennis van het Nederlands uit de les in de praktijk: bijna echt, maar toch nog in een veilige setting met onmiddellijke ondersteuning waar nodig. “Alle deelnemers leggen een persoonlijk parcours af langs de settings met vragen en opdrachten die opgesteld worden naargelang hun niveau Nederlands. Elke setting wordt bemand door onze lesgevers of vrijwilligers”, klinkt het bij Ligo Halle-Vilvoorde. Het is belangrijk dat de cursisten wat ze geleerd hebben in onze lessen ook echt toepassen in het dagelijkse leven. Het is buiten onze leslokalen dat de cursisten de taal nodig hebben en moeten gebruiken.”

De cursisten gaan onder meer naar een postkantoor, het ziekenhuis of het gemeentehuis. “Ze worden bijgestaan en sterk aangemoedigd door onze lesgevers ter plaatse zodat het voor iedereen een succeservaring wordt. Succeservaringen verhogen vaak de motivatie om meer te leren en om meer te durven”, klinkt het.