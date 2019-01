Dader verkrachting Vilvoorde gaat in beroep

De man uit Merchtem die in 2016 een vrouw brutaal en gewelddadig verkrachtte in Vilvoorde, gaat in beroep tegen z'n veroordeling. Dat zegt z'n advocaat.

De rechtbank had hem in december veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar en had hem een bijkomende straf van 5 jaar opgelegd omdat hij ook z'n ex-partner had verkracht en in elkaar geslagen.

De feiten in Vilvoorde speelden zich af begin september 2016, toen de vrouw thuis vertrokken was om te joggen. De man kruiste haar pad, greep haar vast, gooide haar op de grond en sloeg haar hevig in het aangezicht, waarbij ze voor het leven verminkt raakte. Vervolgens sleepte de dader haar mee naar een verdoken plaats, waar hij de vrouw verkrachtte. Pas maanden later kon hij worden geïdentificeerd. Toen hij ook zijn ex-partner overviel en verkrachtte in het West-Vlaamse Veurne, bleek zijn DNA overeen te komen met dat van de dader van de verkrachting in Vilvoorde.