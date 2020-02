Dader zaak Priscilla donderdag opnieuw voor rechter

Het is de zoveelste rechtszaak tegen de jongeman die mede verantwoordelijk is voor de dood van Priscilla Sergeant. Vorige maand nog kreeg hij negen maanden cel voor verkeersagressie in Halle, in november vorig jaar twintig maanden cel voor winkeldiefstallen en geweldpleging. In 2018 kreeg Anthony B. al een jaar cel voor weerspannigheid. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij toen gedreigd hebben een politiekantoor in brand te steken.

Sinds 2018 verscheen Anthony B. al zeker zes keer voor de rechter. Gisteren nog werd een zaak behandeld waarbij de man 96.000 euro zou gestolen hebben van een mindervalide kennis. Het parket Halle-Vilvoorde eist daarvoor een gevangenisstraf van een jaar.