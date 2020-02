Dader zaak Priscilla verdacht van diefstal van 96.000 euro bij gehandicapte man

De man die als minderjarige betrokken was bij de dood van het 14-jarige meisje Priscilla Sergeant in Huizingen werd de voorbije jaren al vijf keer veroordeeld door de correctionele rechtbank. Dit keer heeft het parket heeft voor de man 12 maanden cel gevorderd. Hij zou bijna 100.000 euro hebben gestolen bij een mentaal en fysiek gehandicapte man. Die had een schenking van z’n grootmoeder onder z’n bed verstopt. Even later bleek het geld verdwenen. Op de buitenkant van een raam van de woning van de gehandicapte man werden de vingerafdrukken van de verdachte gevonden. Kort na de feiten begon hij ook grote sommen geld uit te geven. De man kwam niet opdagen op zijn proces. Op 11 maart velt de rechtbank een vonnis.