Dag van de Aardbei: wie teelt de dikste en meest smaakvolle vruchten?

Wie teelt de mooiste, meest smaakvolle en dikste aardbeien? Dat weten we aan het eind van de Dag van de Aardbei. Elk jaar wordt de dag georganiseerd om de start van het aardbeienseizoen aan te kondigen. Later dan gewoonlijk dit jaar. “Door de voorbije, frisse periode kwam de rijping wat langzamer op gang,” aldus voorzitter Etienne Elpers van het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbeiteles. “Onze telers produceren aardbeien op tal van manieren, zoals grondteelt, stellingteelt, in serres, plastiek tunnels of in open lucht. Iedereen verzorgt zijn planten met passie, want gezonde planten geven de smakelijkste vruchten,” weet hij.

Vandaag worden in Lennik zo’n veertig kisten vol aardbeien gepresenteerd aan een jury, maar ook geïnteresseerden kunnen kennis maken met alle aspecten van de rode vruchten en de verschillen proeven tussen een aantal rassen.

De Dag van de Aardbei loopt van 10 tot 16 uur bij Svelien Aardbeien, Trontingenstraat 30, Lennik.