Dag van de Landbouw: Feest in paardenfokkerij Ternat

Gisteren vond de 40 ste editie van de Dag van de Landbouw plaats. Zo’n vijftig land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen zetten hun deuren open. Wij trokken naar paardenfokkerij K&G Sporthorses in Ternat.

Een clown, een springkasteel, hapjes en drankjes,... er werden kosten noch moeite gespaard bij K&G Sporthorses. Het grote publiek was er welkom om kennis te maken met de werking van de paardenfokkerij en met de paarden zelf natuurlijk.

K&G Sporthorses is gespecialiseerd in het trainen van paarden. Tien jaar duurt zo’n parcours, daarna worden de paarden verkocht aan internationale bedrijven. “Elk paard heeft zijn eigen handleiding en wordt op een andere manier bereden,” weet paardenfokster Griet Eylenbosch. “Om het maximale potentieel uit een paard te halen, is er dus wel wat inzicht en begeleiding nodig.”

Voor Koen Declerck, die eigenaar is van K&G Sporthorses en ook voorzitter is van de Landbouwraad in Ternat is de natuur belangrijk voor mens én dier. Daarom plantte hij onlangs 5.000 extra bomen op zijn domein. “Dit jaar gaan we er nog een 250-tal bijplanten. Achter ons ligt de E40 en met de bomen willen we een nog betere buffer maken.”