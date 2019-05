Dag van het Park in kasteel van Bever

In Strombeek-Bever vond afgelopen weekend de Dag van het Park plaats. Een ideaal moment om een bezoek te brengen aan het domein van het kasteel van Bever. Normaal is het park niet toegankelijk voor het publiek, maar zondag konden meer dan 300 bezoekers er uitzonderlijk een kijkje gaan nemen.

Het kasteel van Bever is een neoclassicistisch gebouw dat dateert uit 1846. Het domein was eigendom van de familie de Villegas de Clercamp. Sinds 2004 is het kasteel volledig gerestaureerd door Bart Verhaeghe, waarna die er de hoofdzetel van Uplace in onderbracht.

“Vandaag hebben we de unieke gelegenheid om een bezoek te brengen aan het privédomein van het kasteel van Bever een bezoek. Dat is mogelijk dankzij de welwillende toestemming van de eigenaar. Het kasteel heeft een prachtig park van 17 hectare groot. Blikvanger is het arboretum, een unieke verzameling bomen afkomstig uit alle werelddelen,” zegt Michiel Callens van Natuurpunt Grimbergen.