Dagbladhandel voor vijfde keer overvallen: “Voor eens en voor altijd: hier is geen kluis”

Een dagbladhandel aan de Folletlaan in Wemmel is vrijdagochtend bij openingstijd brutaal overvallen door twee gemaskerde mannen. Ze eisten de kluis - die er niet is - en sloegen uitbater Patrick De Smet, die gewond raakte aan het hoofd. Ze vluchtten weg met drie pakjes sigaretten.

De winkel werd rond 5u30 overvallen. “Toen ik alles in orde ging zetten, stonden er plots twee gemaskerde mannen binnen met een wapen. Ze waren agressief en eisten de koffer, maar hier is geen koffer of kluis meer. Ze duwden me weg en één van hen begon op mijn hoofd te slaan met een tang. Ik probeerde die af te weren, maar tegen die twee wilde mannen kon ik niet op. De ene bleef op mij slaan, terwijl de andere in de winkel rondkeek.”

Toen de overvallers merkten dat er geen geld was, sloegen ze op de vlucht met een motorfiets in de richting van Brussel. Patrick werd door een ziekenwagen naar het UZ Brussel overgebracht. “Het is spijtig genoeg de vijfde keer dat we zijn overvallen. Dat is in feite onbegrijpelijk, want hier is geen geld. Ze maakten enkel drie pakjes sigaretten buit. Het is wel opmerkelijk dat die overvallen zich bijna altijd voordoen in de winterperiode, naar het einde van het jaar toe”, zegt Patricks echtgenote Christine Van Holderbeke.

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt inmiddels dat er een onderzoek loopt naar de daders. Van hen ontbreekt voorlopig elk spoor.