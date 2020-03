Dagelijks dertigtal patiënten in consultatiepunt Lennik

Het consultatiepunt voor coronapatiënten in de sporthal Jo Baetens Lennik is een week open. Dagelijks worden zo'n dertig inwoners uit het Pajottenland onderzocht. Tot nu toe werd 1 op de 10 patiënten die er werd onderzocht, doorverwezen naar het ziekenhuis. "Het overgrote deel van de onderzochte mensen kan thuis uitzieken", zegt Koen Plasman, een Gooikse huisarts die het consultatiepunt coördinateert.

In het consultatiepunt in de sporthal van Lennik kunnen inwoners uit Lennik, Dilbeek, Roosdaal, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever terecht. Dat kan wel alleen als ze door hun huisarts doorverwezen worden. Zomaar naar de sporthal gaan, lukt niet. "We hebben op een week tijd zo'n 195 patiënten onderzocht. Ongeveer 10% is doorverwezen naar het ziekenhuis. In Asse worden gemiddeld 14 personen onderzocht. Ook daar wordt 1 op de 10 doorverwezen", zegt Koen Plasman. De Gooikse huisarts coördineert het het consultatiepunt COVID-19 in Lennik.

Het consultatiapunt aan het AZ Sint-Maria in Halle zag tot nu toe zo'n 250 patiënten. Daar wordt bijna 2 op de 10 doorverwezen. Het merendeel van de zieken die in het Pajottenland werden onderzocht, mogen thuis uitzieken. Het aantal besmettingen ligt er relatief laag. Naar een sluitende verklaring is het nog gissen, maar dokter Plasman ziet verschillende oorzaken.

"De gemeenten hebben snel al hun massaevenementen afgelast. De stad Halle nam bijvoorbeeld de moeilijke beslissing om het carnaval af te gelasten. Daardoor werd het virus niet verspreid onder de bevolking. Ook de woonzorgcentra hebben heel alert gereageerd door hun deuren snel te sluiten. Toen bleek voor velen wat vroegtijdig, maar achteraf gezien was het misschien wel de juiste reactie", aldus Plasman.

Toch maakt Plasman zich ook zorgen. "Wij voelen dat patiënten andere noodzakelijke zorg te veel beginnen uitstellen. Dat kan gevaarlijk zijn voor hen”, zegt Koen Plasman."De mogelijke coronapatiënten worden pas doorverwezen en onderzocht na telefonisch contact met de huisarts. Door het consultatiepunt worden de spoedgevallen ontlast en blijven de huisartsenpraktijken veilig voor mensen die andere zorg nodig hebben doordat er geen mogelijk besmette personen binnenkomen."