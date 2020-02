Dames futsal Halle-Gooik gaan in eerste competitie voor de titel

De damescompetitie werd pas dit seizoen opgericht, dus iedereen is gebeten om de titel te winnen. “We willen zo hoog mogelijk eindigen,” aldus trainer Anthony Michiels van Halle-Gooik. “We moeten we realistisch zijn, want er zijn nog goeie ploegen, zoals Besiktas. In elk geval willen we zo hoog mogelijk eindigen. Als we vandaag winnen, hebben we dat volledig in eigen handen.”

En zo geschiedde: Halle-Gooik wint de wedstrijd met 1-3.