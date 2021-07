Danny bedwingt de Mount Everest van Overijse

Vannacht, exact om 2u09 kam Danny Haelterman uit Elewijt moe, maar voldoen voor de laatste keer boven op de top van de Schavei, een 49 meter hoge helling in Overijse. Daarmee bracht Danny zijn Everisting tot een goed einde en behaalde hij op één helling hetzelfde aantal hoogtemeters als op de Mount Everest, die met 8.838 meter de hoogste berg ter wereld is.

Danny Haelterman uit Elewijt gaat geen uitdaging uit de weg. Hij moest en zou de weddenschap winnen om de zogenaamde Everesting tot een goed einde te brengen en stond daarvoor gisteren al om 4u10 op. Met zijn fiets trok hij naar de Schavei, want daar zou hij de weddenschap aangaan.

De Schavei is in vergelijking met de Mount Everest slechts een molshoop hoog, maar als je die moslhoop 188 keer op en af rijdt, bereik je het aantal hoogtemeters van de Everest, weet Danny. “Binnen onze wielerploeg, de cyclisten van Elewijt, gaan we die challenge altijd aan op de Sigarenberg. Maar het record op en af rijden staat daar op 114 keer, dus ik een andere heuvel kiezen. En dus werd het de Schavei.”

Zware challenge

Tijdens zijn Everesting krijgt Danny morele steun van fietskompaan Etienne. Da’s nodig, want de challenge is zwaar. “Het zijn echt wel veel kilometers. Ik moest me ook echt mentaal voorbereiden en vooraf veel eten en drinken om mijn lichaam te laten wennen.”



Na een fietstocht van ruim 22 uur en na 188 beklimmingen is voor Danny het einddoel bereikt. De Mount Everest van Overijse is bedwongen.