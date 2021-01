Danny ving ontvoerde man op: “De angst stond in zijn ogen”

Een dag na de indrukwekkende machtsontplooiing van de politie in Halle, blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Een man die in Anderlecht ontvoerd werd, werd er in een leegstaand huis gegijzeld, maar kon ontsnappen. In paniek liep hij naar enkele woningen in de buurt. “De man was helemaal van de kaart. Ik voelde dat hij in nood was", zegt Danny Detobel, die het slachtoffer opving nadat hij ontsnapte.

Het is iets na vijf uur zondagochtend als er op de deur van Danny Detobel gebeld en geklopt. “De man aan de deur zei meteen dat ik de politie moest bellen”, begint Danny zijn verhaal. “Hij vertelde mij dat zijn auto daags ervoor gecarjacked was, hij een muts over zijn hoofd kreeg en vier gewapende mannen hem ontvoerd hebben naar de woning hier vlakbij. Daar is hij dan kunnen ontsnappen via het raam.”

De man vertelde zijn verhaal met de angst in de ogen. “Hij was helemaal in paniek, was voortdurend rondom zich aan het kijken, begon te huilen en te snikken. Hij is een paar keer met zijn hoofd in zijn handen op mijn trap gaan neerzitten. Ik had intussen de politie gebeld. Een tiental minuten later stonden ze hier met drie voertuigen. Ze hebben de man dan meegenomen en ik ben terug gaan slapen.”

Als Danny enkele uren later opstaat, ziet hij dat de Edingsesteenweg is afgesloten en de straat volstaat met zwaarbewapende agenten. Danny legt meteen de link met de man en gaat een kijkje nemen. “De agenten riepen meteen dat ik naar binnen moest en deuren en ramen moest dichthouden. Toen wist ik dat het heel ernstig was. Ik ben benieuwd wat er echt gebeurd is en wil weten wat die mensen daar deden.”