De Bleeker bezoekt Seris in Diegem: “Samen met privésector werk maken van hogere tewerkstellingsgraad”

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker uit Hoeilaart bezocht gisteren beveiligingsfirma Seris in Diegem. Ze kwam er met eigen ogen zien hoe het bedrijf potentiële werkkrachten zelf opleidt. “Ondanks de moeilijke economische omstandigheden, kunnen we groei realiseren door mensen te leiden naar jobs in de privésector. Dat is goed voor de mensen zelf, voor de bedrijven én voor onze begroting”, aldus De Bleeker.

Seris lanceerde in november een opvallende campagne: “Gezocht: 500 nieuwe collega’s.” Het bedrijf krijgt steeds meer vraag naar betrouwbare agenten. Ondanks een eigen opleidingscentrum blijft het moeilijk om alle vacatures ingevuld te krijgen. “Om die openstaande vacatures te kunnen invullen zoeken we mensen met de juiste ingesteldheid die bij ons de nodige opleidingen kunnen genieten en op termijn ook kunnen doorgroeien in ons bedrijf”, zegt Christophe Segaert, CEO van Seris Benelux.

In dat opzicht bracht staatssecretaris Eva De Bleeker gisteren een bezoek aan het opleidingscentrum in Diegem. Volgens De Bleeker toont het voorbeeld van Seris aan waarom hervormingen van de arbeidsmarkt zo cruciaal zijn. “Bedrijven vragen om mensen. We moeten er als overheid alles aan doen om ervoor te zorgen dat die mensen tot bij de bedrijven geraken. Meer mensen aan de slag, dat is goed voor de mensen zelf, voor de bedrijven én voor de begroting”, zegt De Bleeker.

Een hogere tewerkstellingsgraad is volgens de staatssecretaris cruciaal om het begrotingstekort van ons land terug te dringen. “Het is net door werk te maken van meer werk dat we onze financiën gezonder maken en buffers opbouwen voor toekomstige crisissen en uitdagingen, zoals de vergrijzing”, aldus De Bleeker.