De Blik van Gal in het Vlaams parlement

Het Vlaams parlement bestaat 50 jaar. Een boeiende en confronterende samenvatting van die halve eeuw krijg je in het gebouw van het Vlaams parlement te zien via de cartoons van Gal uit Overijse. De expo 'De Blik van Gal' is voor Gerard Alsteens, de echte naam van Gal, een mooi moment om zelf terug te blikken op zijn eigen werk en de impact daarvan.

De 44 cartoons van Gal in de loketten van het Vlaams parlement getuigen van creativiteit en spitante humor. Gal weet als geen ander humor en actualiteit te vatten in 1 beeld. “Het geheim is dat ik niets met woorden uitleg maar met beelden. Elke week kies ik één thema. Vaak is dat iets waar ik het niet eens mee ben. Daardoor ben ik extra gemotiveerd om een politieke cartoon te maken.” De expo 'De blik van Gal' loopt nog tot 26 februari in het Vlaams parlement, elke dag dag behalve zondag.