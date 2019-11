De Buyst heeft vertrouwen in zesdaagse Gent: 'sterkte ligt in onze uithouding'

Gisterenavond konden De Buyst en Van er Sande een overwinning in de wacht slepen en daar zijn ze erg tevreden mee, zegt Jasper De Buyst uit Asse. “Ik ben er heel blij mee. We hebben ook onze stempel kunnen drukken in de koers en dan is het fijn om de rit al winnend af te sluiten. Het verschil tussen de nummers twee en drie is ook super klein geworden.”

De ploegkoers leerde De Buyst alvast één ding. “Onze grootste tegenstanders zijn Robbe Ghys en Kenny De Ketele,” vertelt hij. Die twee zitten in dezelfde ronde van De Buyst en Van der Sande en lopen momenteel 14 punten voor. Toch kan er nog veel gebeuren. Dat weet De Buyst zelf ook: “Maar onze sterkte ligt in onze uithouding. We hebben allebei de grote rondes in de benen, dus normaal gezien zouden deze zes dagen ook moeten lukken.”