De Buyst mag kruis maken over voorjaar

De breuk zal op natuurlijke wijze genezen, een operatie is dus niet nodig. Volgens zijn ploegleider Marc Sergeant zal de Lotto Soudalrenner enkele weken buiten strijd zijn en zo de voorjaarsklassiekers missen. Daarin moest De Buyst een belangrijke helper worden van Tiesj Benoot en de Australische sprinter Caleb Ewan. Het voorjaar van de Assenaar was overigens goed begonnen met een negende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Op Twitter laat een ontgoochelde De Buyst weten dat hij over enkele dagen een nieuw plan opstelt.

So OMW home after 1st stage Paris Nice. Not what I hoped for but hey that's cycling! Sh*t to miss the opportunity to create a good band with @CalebEwan and even more sh*t to miss the classics. Couple of days off and we'll set up a new plan! @Lotto_Soudal @coachwiggins

— Jasper De Buyst (@JasperDeBuyst) March 10, 2019