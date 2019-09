Het sjorkamp was voor de 3de keer weer een schot in de roos. “We willen in de eerste plaats dat mensen zich amuseren door samen dingen te bouwen”, vertelt Andel Knijft van de organisatie. “En dat lukt al een paar jaar aardig goed.” Negen groepen namen deel en er kwamen een tachtigtal jongeren op af om de kunst van het sjorren onder de knie te krijgen. Ook vanuit Nederland waren er deelnemers bij. De sjorkunst bestaat erin om een bouwwerk te maken met balken enkel door die aan mekaar te knopen met touw. Het thema dit jaar was 'Mijn dorp, Mijn Kamp'.

De originele sjorconstructies krijg je vanavond te zien in ons nieuws op RINGtv.