De Lijn herschikt aanbod in de Vlaamse Rand door chauffeurstekort

Vanaf volgende week maandag herschikt De Lijn zijn vervoersaanbod in de Vlaamse Rand. Op zo'n twintigtal lijnen wordt het aanbod tijdelijk verminderd. Het is het antwoord van de vervoersmaatschappij op het aanhoudende chauffeurstekort. "Dit laat toe om de rest van dienstregeling maximaal uit te voeren", zegt De Lijn.

De maatregel moet voorkomen dat reizigers te pas en te onpas aan de bushalte staan te wachten op een bussen die niet rijden. "We verminderen structureel het aanbod op een 20-tal lijnen. Op die lijnen worden één of meerdere ritten tijdelijk niet gereden. Dit laat toe om met het beschikbare personeel de rest van de dienstregeling effectief uit te voeren. De wachtende reiziger krijgt zo veel meer zekerheid dat zijn of haar bus opdaagt", meldt De Lijn.

De maatregel duurt al zeker tot aan het begin van de Kerstvakantie. "Tegen dan denken we dat we in de Vlaamse Rand voldoende chauffeurs zullen hebben waardoor we opnieuw de volledige dienstregeling kunnen rijden", aldus De Lijn, die in onze regio tegen het einde van het jaar nog zo'n 15 chauffeurs moet vinden.

Tijdens het weekend, wanneer de frequenties lager liggen, blijft het aanbod gelijk. Ook alle specifieke schoollijnen met lijnnummers 500-599 worden nog steeds uitgevoerd. Reizigers kunnen vanaf 1 november hun reis met het aangepaste aanbod uitstippelen met de routeplanner. Ook de gemeenten en scholen die mogelijk hinder ondervinden worden op de hoogte gebracht.

De lijnen die tijdelijk minder bediend worden zijn 137, 154, 170, 171, 212, 213, 214, 215, 230, 231, 232, 241, 242, 243, 250, 251, 260, 460, 461 en 621.