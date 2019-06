De Lijn schrapt ritten door personeelstekort

Het is gekend probleem: De Lijn vindt maar moeilijk chauffeurs in onze regio. Volgens de socialistische vakbond hebben in onze provincie de voorbije zes maanden 250.000 reizigers hun bus niet kunnen nemen door personeelstekort. In Dilbeek kunnen ze er van meespreken. Soms staan ze uren te wachten, maar rijdt hun bus niet.

“Het klopt dat we bepaalde ritten doorheen Dilbeek tijdelijk schrappen door het personeelstekort. We doen alles om chauffeurs aan te werven, maar er is heel wat concurrentie op de arbeidsmarkt. Een deel van onze sollicitaties is al ingevuld, anderen volgen momenteel een rijopleiding”, zegt Sonja Loos van De Lijn.

Schepen van Mobiliteit in Dilbeek Stijn Quaghebeur heeft begrip voor de situatie, maar gaat toch met de vervoersmaatschappij rond de tafel zitten. “Het kan niet dat mensen die aan het wachten zijn aan hun halte, niet of pas heel laat op de hoogte worden gebracht dat hun bus niet rijdt. Dat moet sneller gecommuniceerd kunnen worden”, besluit Quaghebeur. De Lijn belooft de informatie naar de reiziger te verbeteren.