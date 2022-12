Na ruim drie jaar is het verhaal van Noël Smets in brasserie De Met op de Markt in Vilvoorde ten einde: “We komen niet meer uit de kosten en sluiten met onmiddellijke ingang.” Na een moeilijk parcours: van een opening vlak voor corona over de energiecrisis en de torenhoge inflatie is de brasserie met onmiddellijke ingang gesloten.

De Met in Vilvoorde is gesloten: "We geraakten niet meer uit de kosten"

In september 2019 opende brasserie De Met - toch het pronkstuk van de Vilvoordse Grote Markt - eindelijk opnieuw de deuren. Uitbater Noël Smets keerde terug naar zijn roots, want tussen 1993 en 2000 baatte hij De Met ook al uit. Na 20 jaar in brasserie Franklin keerde hij terug. Smets wachtte wel een serieuze taak. Het beschermde pand van De Met mag dan wel ideaal gelegen zijn, toch liggen de gloriedagen van de brasserie al jaren achter ons. Onder meer een geschil tussen de stad Vilvoorde – de eigenaar van De Met – en erfpachthouder Brouwerij Haacht over de noodzakelijke renovatiewerken zorgde ervoor dat de uitbating van de brasserie moeilijk was. Daardoor stond het gebouw de voorbije jaren ook meermaals lange tijd leeg.

Smets wilde De Met een nieuw elan geven: een brasserie-restaurant met klassieke Vlaamse keuken aanbieden. Er werden ook heel wat renovatie- en opfrissingswerken uitgevoerd.

Maar na ruim drie jaar is het verhaal nu ten einde. Vanaf vandaag gaat De Met niet meer open. “Het was niet meer haalbaar noch leefbaar”, zucht Smets. “De peperdure energiefacturen, klanten die minder opdoen, de loonkost,…: noem maar op. De inflatie in zijn geheel heeft mij de das omgedaan. We komen niet meer uit de kosten. Ik moet alle maanden bijpassen. En ik heb al heel veel moeten bijpassen... Het is een hele dure grap geweest.”

Smets benadrukt dat hij een heel moeilijk parcours voor de wielen kreeg geschoven in De Met. “We zijn maar een paar maanden voor corona losbarstte, opengegaan. We hebben geïnvesteerd en zijn daarbij ook al boven ons budget gegaan omdat het gebouw niet toeliet om alles te doen zoals we het wilden. Dan volgde dus corona en die verplichte sluitingen en nu dus de energiecrisis. Tel daarbij ook het feit dat het heel moeilijk is om personeel te vinden.”

Ook de klanten laten het geld minder rollen. “Er zal wel een bepaalde generatie zijn die dit voelt. Ik had vroeger klanten in de Franklin die elke vrijdag kwamen, maar die zie je niet meer. Gepensioneerden en koppels met twee kinderen die geen firmawagen hebben: die mensen voelen dat hè. We hebben ook twee vergaderzalen die volledig ingericht zijn maar, intussen gebeurt alles via ‘Teams’…”

“Wat er precies aan de basis ligt, doet er overigens ook niet meer toe”, vervolgt Smets. “Ik kom niet meer uit de kosten en moet de boel sluiten. Ik ben met mijn smoel keihard tegen de muur gelopen en nu moet ik mijn bloed opkuisen. Ik moet naar de handelsrechtbank om de boeken neer te leggen. Dit gaat mij heel veel geld kosten...”

Wat de toekomst gaat brengen laat Smets, die intussen al 32 jaar in de Vilvoordse horeca actief is, nog in het midden. “Ik ga daar nog geen uitspraken over doen. Maar het is duidelijk dat we het geweer van schouder gaan veranderen...”