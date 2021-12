De mooiste kerststraat: Poelstraat in Lennik

Deze week gaat RINGtv langs in één van de straten die zich inschreven voor onze zoektocht naar de mooist versierde kerststraat van de regio. Vandaag is de Poelstraat in Lennik aan de beurt.

De Poelstraat is een doodlopend straatje, maar geen dooie boel. De jaarlijkse kerstdrink van de buren brengt altijd een gezellige drukte met zich mee. “Alle buren kennen hier elkaar bij naam en voornaam en komen twee keer per jaar samen: in de winter met een kerstdrink, in de zomer tijdens een barbecue. Dat geeft een leuke dynamiek tussen de buren”, zegt voorzitter van het buurtcomité Luc De Man.

Die dynamiek begon tien jaar geleden, toen wegenwerken de straat op z’n kop zetten. De werken mondden uit in een wedstrijd van Radio 2 die de straat won. De radiozender leverde toen een kilometer kerstverlichting. De rest is geschiedenis. “We zitten hier op een uithoek van Lennik, wonen in het mooiste gebied van de gemeente en worden hier in vrede gelaten”, besluit ouderdomsdeken van de buurt Piet Durang.