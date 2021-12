De mooiste kerststraat: Zittert in Asse

In woon-zorgcentrum Ter Burg in Nossegem is sprake van een ernstige corona-uitbraak. Er zijn in het totaal 19 bewoners en 7 medewerkers positief getest. De symptomen zijn gelukkig erg mild. De getroffen afdeling blijft voorlopig in quarantaine. Vermoedelijk gaat het om de Omikron-variant.