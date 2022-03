De Spruit in Opwijk wil meer zijn dan sociale kruidenier: "De koffie staat altijd klaar"

Sinds vorige maand is de werking van sociale kruidenier De Spruit grondig uitgebreid. Door de grote vraag naar voedselpakketten is de winkel vaker open en is er een samenwerking met grootwarenhuizen, waardoor het aanbod groter is.

De Spruit deelt al enkele jaren voedselpakketten uit aan mensen met een laag inkomen. Afgelopen zomer werd er een nieuwe werking goedgekeurd. Die moet de kruidenier professioneler laten werken. De sociale kruidenier is nu wekelijks open in het gebouw van de voormalige buitenschoolse opvang in de Schoolstraten, met enkele grootwarenhuizen werd dan weer een samenwerking afgesloten. Volgens de gemeente Opwijk is de kruidenier meer dan alleen maar een plek waar je voedselpakketten te verkrijgen zijn.

“Het is een ontmoetingsplaats waar lotgenoten sociale en emotionele steun vinden”, zegt burgemeester Inez De Coninck. “Tegelijkertijd is het een bron van informatie voor mensen die het moeilijker hebben. Het doorgeven van informatie over cultuurcheques, taalkampen of de dierenvoedselbank is ook één van de taken.”