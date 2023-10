In de Verzekering tegen de Grote Dorst wint 14de Gouden Lambikstoemper

In de Verzekering tegen de Oude Dorst is een certitude in Lennik en omgeving. Het café was sinds de jaren ’70 maar een paar uur per dag open, maar daar kwam in 2017 verandering in. Naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de zaak, besliste uitbater Kurt Panneels om het café voortaan ook op zon- en feestdagen te openen. Met succes.

De uitreiking van de Gouden Lambikstoemper is de kers op de taart van de Dagen van de Oude Geuze. Die vormen dan weer het slotweekend van de Maand van de Lambik, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. “Omdat het elk jaar moeilijker wordt om onze Gouden Lambikstoemper uit te reiken aan een evenwaardige en terechte nieuwe winnaar, gaan we de prijs misschien niet meer elk jaar uitroepen,” zegt voorzitter van de Lambikstoempers Johan ‘Wanne’ Madalijns. Maar wie een goeie kandidaat kent, mag dat de organisatie altijd laten weten.

Foto: vzw De Lambiekstoempers